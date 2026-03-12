Ospedale Papardo, assemblea sindacati denuncia criticità nei servizi

Un’assemblea partecipata del personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha messo in evidenza diverse problematiche legate all’organizzazione dei servizi e alle condizioni operative degli addetti. L’incontro è stato promosso dalle organizzazioni sindacali del comparto sanitario per discutere le difficoltà che interessano l’attività assistenziale all’interno della struttura ospedaliera.

Nel corso del confronto è emersa in particolare la questione della carenza di personale, ritenuta non più adeguata rispetto al numero dei posti letto autorizzati e al livello di intensità assistenziale richiesto nelle diverse unità operative. Secondo quanto evidenziato dai rappresentanti sindacali, la riduzione delle risorse umane disponibili potrebbe determinare conseguenze sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni erogate ai cittadini.

Tra i temi affrontati durante l’assemblea anche le difficoltà connesse alla piena garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). I sindacati hanno inoltre richiamato l’attenzione sull’attuale tetto di spesa, considerato non sufficiente a rispondere ai bisogni assistenziali e organizzativi dell’azienda sanitaria.

Nel dibattito è stato inoltre sottolineato come risulti necessario assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nel documento regionale di riordino della rete ospedaliera e nel piano del fabbisogno del personale, strumenti ritenuti fondamentali per evitare un ulteriore ridimensionamento dei servizi sanitari.

A seguito delle criticità emerse, le organizzazioni sindacali hanno deciso di avanzare una richiesta formale di audizione alla VI Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’obiettivo è illustrare nel dettaglio la situazione dell’Azienda Ospedaliera Papardo e individuare possibili interventi.

“Alla luce delle criticità emerse, le Organizzazioni Sindacali hanno deciso di richiedere formalmente un’audizione urgente presso la VI Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana, con l’obiettivo di rappresentare in modo puntuale la situazione dell’A.O. Papardo e individuare, insieme alle istituzioni competenti, soluzioni concrete e sostenibili”, affermano in una nota Livio Andronico, segretario generale Uil-FP, Antonio Trino, segretario provinciale FPCGIL, Ivan Alone, segretario provinciale Nursind, e Salvatore Cernuto, segretario aziendale Nursing-Up.

