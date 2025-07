Palermo blocca le carrozze a cavalli per l’ondata di calore

Il Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza sindacale che vieta la circolazione delle carrozze a trazione animale nelle giornate del 6 e 7 luglio 2025. La misura, firmata dal sindaco Roberto Lagalla su proposta dell’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli, è stata adottata in collaborazione con l’Ufficio Igiene e Sanità e con il supporto della Protezione Civile regionale. L’obbligo riguarda esclusivamente i veicoli trainati da cavalli impiegati nel servizio turistico cittadino e ha efficacia immediata.

Nel provvedimento si evidenzia che le condizioni meteorologiche estreme, con temperature percepite superiori ai 40 gradi, richiedono particolare attenzione alla salute degli equidi sottoposti a sforzi fisici sotto il sole. La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull’osservanza del divieto, già pubblicato sull’Albo Pretorio e diffuso tramite i canali ufficiali del Comune. “È essenziale prevenire rischi per il benessere degli animali”, ha dichiarato Ferrandelli.

I trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative e alla sospensione dell’attività di trasporto con carrozza. L’intervento s’inserisce in un più ampio programma di prevenzione legato all’ondata di calore in corso. Diverse associazioni animaliste hanno accolto con favore il provvedimento, ritenendolo un passo necessario per la tutela degli equidi. Il Comune invita cittadini e turisti a rispettare l’ordinanza e a considerare i rischi derivanti dall’esposizione prolungata al calore, anche in presenza di ombreggiature.

