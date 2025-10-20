Presentata la stagione 2025-2026 del Messina Volley

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si è tenuta la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025-2026 del Messina Volley. L’evento, particolarmente partecipato, ha visto la presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori Massimo Finocchiaro, Liana Cannata e Antonino Carreri, oltre ai rappresentanti della FIPAV, tra cui il dirigente regionale Massimo Marchello, il vicepresidente del Comitato Territoriale di Messina Luca Leone e il consigliere Paolo De Grazia.

Ad aprire i lavori è stato il direttore generale e responsabile dell’Ufficio Stampa, Pietro Fazio, che ha ringraziato autorità, stampa e sponsor, prima di passare la parola alla conduttrice Noemi David, incaricata di moderare gli interventi. Il presidente Mario Rizzo ha sottolineato che «nel nostro club la vittoria più importante è quella umana». Ha ricordato i 21 anni di attività e l’impegno sociale del sodalizio, evidenziando la collaborazione con l’Università di Messina per i tirocini formativi in Scienze Motorie e l’attenzione costante verso il territorio.

Il sindaco Basile ha espresso riconoscenza per l’operato della società, dichiarando: «Il Messina Volley accoglie molte giovani e rappresenta un punto di riferimento per la città. Auguro una stagione ricca di risultati e di relazioni umane». Ha inoltre annunciato interventi di miglioramento sugli impianti sportivi, compreso l’efficientamento energetico della palestra annessa al PalaRescifina.

Durante la cerimonia sono intervenuti anche gli assessori e i rappresentanti della FIPAV. Il tecnico Marcela Nielsen, presentando lo staff composto da Michele Gugliandolo, Domenico Rizzo, Nicholas Amagliani e Lillo De Luca, ha evidenziato: «Credo fortemente in ogni componente del gruppo, che ha la responsabilità di contribuire agli obiettivi comuni». L’incontro si è concluso con la presentazione delle atlete della prima squadra e dei settori giovanili.

👁 Articolo letto 199 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.