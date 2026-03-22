Acqua, milioni di famiglie in Italia segnalano perdite e disservizi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite, il Codacons interviene sullo stato del servizio idrico in Italia evidenziando criticità strutturali e disservizi diffusi. Il Segretario nazionale dell’associazione, Francesco Tanasi, richiama l’attenzione su un sistema che continua a mostrare fragilità rilevanti.

Per il 2026, il tema indicato da UN-Water è “Water and Gender”, con un focus sull’accesso alla risorsa idrica in relazione ai diritti e alle condizioni di vita. “L’acqua rappresenta un bene essenziale che deve essere assicurato con continuità ed equità – dichiara Tanasi – ma i dati disponibili evidenziano un quadro caratterizzato da ritardi e inefficienze”.

Secondo le rilevazioni più recenti, la dispersione idrica nella rete di distribuzione raggiunge il 42,4%, con una quota significativa di acqua che non arriva agli utenti finali. “Si tratta di un livello estremamente elevato – prosegue Tanasi – che comporta la perdita di una parte consistente della risorsa prima della sua effettiva fruizione”.

Alle criticità infrastrutturali si aggiungono problemi nell’erogazione. Dati diffusi dall’Istat indicano che nel 2025 oltre 2,7 milioni di famiglie, pari al 10,2% del totale, hanno segnalato irregolarità nel servizio. Nel 2024 più di un milione di residenti nei capoluoghi e nelle città metropolitane è stato coinvolto in misure di razionamento, con maggiori difficoltà nel Mezzogiorno e in Sicilia.

Sul piano economico, il 39,8% delle famiglie considera elevato il costo del servizio idrico. “È un elemento che conferma la necessità di interventi strutturali, investimenti e maggiore efficienza gestionale”, conclude Tanasi.

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