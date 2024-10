Arrestati coniugi catanesi per coltivazione e spaccio di Marijuana

La Polizia di Stato continua a intensificare i controlli volti a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, operando sia nel centro urbano che nelle aree provinciali. Nell’ambito di queste operazioni, la Squadra Volanti della Questura di Catania, con il supporto delle unità cinofile, ha recentemente arrestato una coppia di coniugi cinquantenni di Catania. L’uomo, uno dei due arrestati, risultava avere numerosi precedenti penali. Entrambi sono stati fermati per detenzione di droga finalizzata allo spaccio.

L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione presso un appartamento situato al settimo piano di un edificio nella zona di Corso Indipendenza. Gli agenti, coadiuvati dal cane antidroga Maui, hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di marijuana. La droga era già confezionata in piccoli sacchetti di plastica, pronti per essere distribuiti nel mercato illegale della droga.

Le indagini, estese anche a una proprietà agricola appartenente all’uomo, hanno permesso di scoprire ulteriori elementi dell’attività illecita. Gli agenti hanno infatti sequestrato diverse piante di marijuana, di altezza variabile tra un metro e un metro e mezzo, in piena fase di maturazione e pronte per essere raccolte. Questo elemento conferma l’esistenza di una coltivazione organizzata, avviata dai due arrestati.

A seguito dell’operazione, i coniugi sono stati immediatamente tratti in arresto. Il Pubblico Ministero, dopo essere stato informato dei fatti, ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini continuano per verificare eventuali ulteriori implicazioni.

