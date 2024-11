Maltempo in Sicilia e Allerta Meteo, cancellazioni e modifiche sui treni

A causa dell’allerta meteo di livello rosso emanata dalla Protezione Civile per la Sicilia orientale e arancione per quella occidentale, oggi la programmazione ferroviaria siciliana subirà variazioni significative. L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha informato che sono previsti cambiamenti, cancellazioni e limitazioni di percorso su diverse linee per garantire la sicurezza dei passeggeri. Tra le linee più colpite, la tratta Catania-Caltagirone e il collegamento Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino resteranno chiusi per l’intera giornata.

Inoltre, nella provincia di Trapani, i primi convogli della giornata sono stati cancellati per permettere un’accurata perlustrazione della linea ferroviaria, con l’obiettivo di verificare le condizioni delle infrastrutture in previsione del maltempo. Ulteriori cancellazioni sono state annunciate sulla linea Messina-Catania, specialmente nei segmenti Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nei collegamenti Messina-Giampilieri.

In merito alla situazione, l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha rilasciato una dichiarazione invitando i cittadini alla prudenza negli spostamenti, soprattutto per coloro che devono recarsi a scuola o al lavoro. «Raccomando cautela per chi anche stamattina si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro e di uscire di casa soltanto per necessità», ha affermato Aricò.

L’assessore ha inoltre sottolineato che il sistema della Protezione Civile regionale e altre strutture operative sono mobilitate per prestare assistenza alla popolazione, vista la previsione di condizioni meteorologiche particolarmente avverse nell’arco della giornata. La situazione sarà monitorata costantemente per adattare le misure e gli interventi alla gravità delle condizioni meteo.

