Sospeso cantiere edile con gravi carenze di sicurezza, multato il titolare

Cantiere edile sotto accertamenti dei Carabinieri: sospesa l’attività per gravi carenze di sicurezza e multa per 35mila euro al titolare.

Nel quadro delle operazioni per combattere il lavoro nero e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno condotto un’ispezione su un cantiere edile situato a Malfa, nelle Isole Eolie. In collaborazione con il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, Architetto Enrico Zaccone, i militari hanno sottoposto il cantiere a scrupolose verifiche.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno indagato su diversi aspetti per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali. Purtroppo, sono state riscontrate gravi violazioni alla normativa di settore, tra cui la mancanza di precauzioni come la mancanza di parapetti per prevenire le cadute e il mancato rispetto delle norme di viabilità sul cantiere.

A seguito di tali violazioni, il titolare del cantiere è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, insieme al coordinatore della sicurezza responsabile di non aver aggiornato il piano di sicurezza e coordinamento. Come conseguenza delle carenze riscontrate, l’attività del cantiere è stata sospesa e sono state comminate ammende e sanzioni per un totale di oltre 35.000 euro.

Tuttavia, è importante sottolineare che i 13 operai impiegati nel cantiere, sottoposti al controllo dei Carabinieri, erano tutti in regola con la normativa vigente.

La campagna di controlli condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia. L’obiettivo principale di tali operazioni è quello di prevenire e contrastare le gravi violazioni che minacciano i diritti dei lavoratori e mettono in pericolo la loro sicurezza.

© Riproduzione riservata.