Patti, truffa da 20mila euro in banca e ordine professionale: tre indagati

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Patti su richiesta della Procura, che ha disposto gli arresti domiciliari per due uomini, un sessantenne residente in provincia di Ferrara e un ventenne della provincia di Ravenna, e l’obbligo di dimora per un ventunenne domiciliato in provincia di Bologna. I tre sono gravemente indiziati di truffa aggravata in concorso ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale di Patti.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dalla banca, che aveva ricevuto richieste di assistenza e un falso mandato di pagamento. I tre indagati, spacciandosi per delegati di un ordine professionale pattese, avevano indotto l’istituto a disporre un bonifico urgente di circa 20 mila euro a favore di uno di loro.

Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Patti ha consentito di bloccare quasi integralmente le somme prima che potessero essere prelevate o disperse. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno ricostruito i movimenti finanziari e individuato i responsabili, sottoponendoli a interrogatorio davanti al Gip, che ha confermato la gravità degli indizi e disposto le misure cautelari.

Considerata la diversa residenza degli indagati, l’ordinanza è stata eseguita con la collaborazione della Squadra Mobile di Ravenna, della Squadra Mobile di Ferrara, del Commissariato di Lugo e di quello di Imola, che hanno provveduto all’arresto dei due uomini e all’applicazione dell’obbligo di dimora per il terzo.

