Asp Messina, online il nuovo servizio per cambiare medico di base
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha attivato “Cambio Medico”, una nuova piattaforma digitale che consente ai cittadini di modificare il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta direttamente online, senza la necessità di recarsi presso gli uffici territoriali. Il servizio è stato progettato e sviluppato interamente all’interno dell’ente dalla UOC Controllo di Gestione e Servizi Statistici e Informativi.
La Direzione Strategica dell’Asp Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha spiegato che l’iniziativa nasce dall’esigenza di superare le criticità segnalate dagli utenti e di semplificare una procedura che in passato richiedeva tempi lunghi e numerosi adempimenti amministrativi.
Attraverso l’accesso con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica, il cittadino può consultare l’elenco dei professionisti disponibili, individuare il medico desiderato e completare la scelta in pochi minuti da computer o smartphone. Nella quasi totalità dei casi, l’esito viene fornito in tempo reale.
Il sistema dialoga direttamente con le piattaforme sanitarie regionali NAR2 e prevede controlli automatici di coerenza con il Sistema TS. Tra le funzionalità disponibili figurano la gestione e l’aggiornamento di residenza e domicilio, il ricongiungimento familiare, la revoca del medico, la richiesta di deroga territoriale e la possibilità per genitori o capifamiglia di operare per conto di minori e familiari tramite deleghe verificate.
L’infrastruttura è stata realizzata senza ricorrere a fornitori esterni né a licenze aggiuntive, con un investimento pari a zero per l’Azienda. Il portale rispetta gli standard AGID e integra misure di sicurezza avanzate, tra cui autenticazione tramite identità digitale, comunicazioni cifrate, sistemi di protezione da utilizzi impropri e tracciamento delle operazioni effettuate.
Particolare attenzione è stata riservata alla tutela dei dati personali, con conformità al GDPR, gestione dei consensi, strumenti per l’esercizio dei diritti degli interessati e processi di anonimizzazione. Il servizio è inoltre supportato da notifiche via email e SMS, avvisi all’interno della piattaforma, assistenza tramite chat e questionari di soddisfazione al termine delle operazioni.
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