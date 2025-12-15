Scuole, l’Asp aggiorna i menù secondo i livelli nutrizionali nazionali

Il Servizio di Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Nutrizione (Sian) dell’Asp di Messina ha presentato l’aggiornamento delle tabelle dietetiche destinate alla ristorazione collettiva scolastica, adeguate alla quinta revisione dei LARN, i Livelli di Assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. La presentazione si è svolta nell’Aula “Mannino” della Cittadella della Salute, nell’ex presidio ospedaliero Mandalari di viale Giostra, a Messina.

Le nuove tabelle sono rivolte agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Messina e provincia. All’incontro hanno preso parte il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Gabriella Caruso, Miriam Gargano, medico dell’area informazione specialistica su comportamenti ecosostenibili e adattamento ai cambiamenti climatici, le dietiste del Sian Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca, oltre a sindaci e assessori dei 108 comuni della provincia metropolitana e ai referenti delle ditte di ristorazione collettiva.

Nel corso della conferenza è stato evidenziato che, in ambito scolastico, l’offerta alimentare rivolta alla popolazione infantile risulta talvolta disorganica, con ricadute sulle abitudini alimentari e sul rischio di eccesso ponderale. In questo contesto, è stato ribadito che “il servizio di ristorazione deve garantire apporti energetici e nutrizionali adeguati, contribuendo al contempo a una corretta educazione alimentare”.

L’aggiornamento delle tabelle punta a innalzare la qualità nutrizionale e sensoriale dei pasti, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare. È stato inoltre sottolineato che “la gestione della ristorazione scolastica rappresenta uno strumento educativo che coinvolge studenti, famiglie e personale docente”. La valutazione dell’adeguatezza dei menù e la promozione di specifiche preparazioni rientrano tra le azioni indicate per favorire scelte alimentari consapevoli e sostenibili.

