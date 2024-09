Alunni disabili costretti a rimanere a casa, mancano gli assistenti

Gli alunni disabili della provincia metropolitana di Palermo si trovano costretti a rimanere a casa per l’assenza degli assistenti igienico-personali, figure indispensabili per garantire la loro frequenza scolastica. Una situazione che si ripete, causando disagio agli studenti, alle loro famiglie e ai professionisti coinvolti. A denunciare il problema è Roberta Schillaci, deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), che ha definito la situazione “un film già visto, assurdo e inaccettabile”.

Schillaci ha annunciato che richiederà con urgenza la convocazione in quinta commissione dell’Ars del governo e dei dirigenti competenti per affrontare la questione e trovare una soluzione rapida. “È inaccettabile – ha dichiarato la deputata – che, all’inizio dell’anno scolastico, si ripresenti il problema dell’assenza degli assistenti igienico-personali, costringendo gli alunni disabili e i professionisti del settore a rimanere a casa contro la loro volontà”.

La deputata sottolinea come la ripresa delle lezioni fosse un evento prevedibile, pertanto la mancanza di preparazione appare inspiegabile e ingiustificabile. “Attendiamo risposte dettagliate e, soprattutto, soluzioni concrete”, ha aggiunto Schillaci, esprimendo il suo sconcerto per il ripetersi di questo disservizio che colpisce una delle categorie più fragili della società.

Il problema dell’assenza di assistenti igienico-personali rappresenta una questione cronica, con ripercussioni pesanti non solo sugli studenti con disabilità, ma anche sulle loro famiglie, costrette a gestire situazioni di emergenza in assenza di adeguato supporto da parte delle istituzioni scolastiche e sanitarie. Roberta Schillaci, facendosi portavoce delle istanze di queste famiglie, chiede una rapida soluzione istituzionale per garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità, diritto sancito dalla legge ma troppo spesso disatteso nei fatti.

