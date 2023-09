Emozionante addio a Nino Donato nella sua amata Ganzirri

Nella chiesa di San Nicola a Ganzirri, si è svolta sabato 16 settembre una commovente cerimonia funebre per Antonino Donato, noto come Nino, il giovane marittimo tragicamente scomparso all’età di 29 anni in un drammatico incidente sul lavoro a Salerno. Già molto prima dell’inizio della messa, la chiesa era colma di persone provenienti da ogni angolo della città, desiderose di esprimere il proprio affetto e supporto alla madre, alla sorella e a tutti coloro che avevano amato Nino.

Il rito funebre è stato caratterizzato da un profondo senso di dolore e commozione, espressi con dignità e silenzio. Il prete monsignor Gaetano Tripodo, celebrante della messa, ha condiviso toccanti parole di conforto e solidarietà con la famiglia di Nino, sottolineando l’amore che il giovane nutriva per il proprio lavoro e il suo desiderio di progresso.

“Nino ha dimostrato grande dedizione alla sua occupazione, considerandola un’opportunità di realizzazione e dignità. Amava il suo lavoro con fervore e perseguiva costantemente obiettivi ambiziosi,” ha affermato monsignor Tripodo nel corso dell’omelia. “Ma ancor più importante, Nino ha raggiunto traguardi significativi nella sua vita familiare, dimostrando un profondo attaccamento alla madre e alla sorella, specialmente dopo la scomparsa del padre.”

Alla cerimonia funebre hanno partecipato numerosi giovani, amici, compagni di scuola dell’istituto nautico Caio Duilio, colleghi di lavoro, oltre al sindaco Federico Basile e ai dirigenti di Caronte & Tourist Franza e Matacena. Sindacalisti e cittadini comuni hanno affollato la chiesa per onorare la memoria di Nino.

Alla fine della messa, sono stati letti i commoventi messaggi di addio scritti dalla sorella, dalla fidanzata e dagli amici di Nino. La cerimonia si è conclusa con un prolungato applauso e il lancio di palloncini bianchi, mentre le sirene delle navi suonavano in segno di rispetto.

© Riproduzione riservata.