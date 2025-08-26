Si chiude la rassegna artistica “SinagrArte” con poesia e musica

Si è conclusa a Sinagra la rassegna artistica “SinagrArte”, promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e coordinata dal direttore artistico Filippo Puglia. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra arti visive, musica e poesia, con la partecipazione di numerosi artisti e poeti locali.

Alla chiusura della manifestazione hanno preso la parola il direttore artistico Filippo Puglia, il sindaco di Sinagra Nino Musca, l’assessore alla Cultura Marzia Mancuso e la presidente della Pro Loco Vincenza Mola, che hanno espresso ringraziamento a tutti i partecipanti.

La serata ha ospitato letture poetiche curate da autori del territorio, tra cui Domenico Orifici e Franco Fogliani. Un momento particolare è stato dedicato al ricordo di Antonino Schepisi, con la consegna di un attestato commemorativo alla moglie Milena Bari.

Sono stati inoltre conferiti attestati di riconoscimento al maestro jazz Gioacchino De Carlo e a tutti gli artisti e poeti che hanno contribuito alla mostra. L’iniziativa si è distinta per l’ampia partecipazione del pubblico e per la varietà delle espressioni artistiche presentate.

Al termine, la presidente della Pro Loco Vincenza Mola ha sottolineato l’impegno degli artisti, dei poeti e dei giovani del servizio civile, ringraziandoli pubblicamente e confermando l’intenzione di riproporre la rassegna anche nella prossima edizione.

👁 Articolo letto 251 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.