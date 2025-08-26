Calderone: «Ortopedia assente a Lipari, emergenza per le Eolie»

La mancanza di un reparto di ortopedia all’ospedale di Lipari continua a destare preoccupazione nelle Isole Eolie. A denunciarlo è l’onorevole Tommaso Calderone, presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, che ha richiamato l’attenzione sulla situazione definendola “una vera emergenza”.

Secondo Calderone, le numerose sollecitazioni arrivate da cittadini e amministratori non hanno finora prodotto interventi concreti. Chi necessita di cure ortopediche, sia residente sia turista, deve infatti rivolgersi alla struttura di Milazzo, con spostamenti complessi e dispendiosi. L’attivazione a Lipari di un ambulatorio per la gestione degli impianti in gesso, operativo solo un giorno a settimana e limitato a interventi di lieve entità, viene considerata un passo positivo, ma non sufficiente.

«Tale servizio, seppur utile per ridurre i trasferimenti nei casi meno gravi, non è in grado di rispondere alle esigenze reali di un territorio fragile e difficilmente accessibile, dove i collegamenti marittimi e le condizioni meteo rappresentano un ostacolo costante», ha sottolineato Calderone.

Il deputato ha inoltre richiamato l’attenzione sul processo di ridimensionamento che da tempo interessa il presidio ospedaliero eoliano. «È necessario un piano organico basato su professionalità stabili e su un’organizzazione sanitaria adeguata, che garantisca sicurezza e continuità assistenziale alla popolazione e ai visitatori», ha concluso, chiedendo un intervento immediato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per ripristinare la piena funzionalità del nosocomio.

