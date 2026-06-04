Patti, revocati 1,3 milioni per la ciclopedonale Mongiove-Tindari

La revoca del finanziamento destinato alla realizzazione del percorso ciclopedonale “Mongiove Grotte – Tindari” alimenta il confronto politico a Patti tra l’attuale amministrazione comunale e quella precedente. Al centro della vicenda vi è la perdita di un contributo pari a 1,3 milioni di euro, inizialmente assegnato nell’ambito dei fondi Poc 2014/2020.

Dopo che la notizia è stata resa pubblica, il sindaco Gianluca Bonsignore ha attribuito la cancellazione dell’intervento a problematiche pregresse, definite come criticità ereditate e difficilmente risolvibili. Tra le cause indicate vi sarebbe la mancata disponibilità delle aree interessate dal tracciato e la decisione della precedente amministrazione di procedere con l’affidamento dei lavori senza che fossero stati completati gli atti di esproprio necessari.

Diversa la ricostruzione fornita dall’ex sindaco Mauro Aquino, che ha ricordato come il progetto comprendesse già un piano particellare di esproprio corredato dalla stima delle indennità e dall’individuazione dettagliata dei terreni coinvolti. Secondo Aquino, durante il mandato della sua amministrazione era stata inoltre acquisita la disponibilità alla cessione bonaria delle aree, a fronte di un corrispettivo economico stimato in circa 27 mila euro.

Successivamente, alcuni terreni che risultavano sottoposti a curatela fallimentare sarebbero stati ceduti attraverso procedure d’asta. I nuovi proprietari, secondo quanto riferito dall’ex primo cittadino, non avrebbero confermato l’assenso alla cessione volontaria delle particelle interessate dal progetto.

Aquino sostiene che l’amministrazione in carica avrebbe potuto procedere con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e con l’apposizione dei vincoli necessari all’esproprio, utilizzando le risorse già previste per l’acquisizione delle aree. Al di là delle diverse interpretazioni sulle responsabilità, resta il venir meno di un finanziamento destinato a un’infrastruttura considerata strategica per la valorizzazione turistica del territorio.

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