Incidente mortale per un turista tedesco a Siracusa

L’uomo, in vacanza in Sicilia con la moglie, stava pedalando in bicicletta lungo via Elorina quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è sbattuto violentemente contro un muro, morendo sul colpo.

La moglie, che seguiva l’uomo in auto, ha assistito impotente alla scena e ha subito dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunte l’ambulanza del 118, le volanti e la polizia municipale, che hanno prestato assistenza alla donna in stato di choc.

L’incidente sembra essere stato causato da un malore o una disattenzione dell’uomo, e non sarebbero coinvolte altre persone o mezzi.

