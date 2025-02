Reddito di povertà, M5S: “Prima ci contestavano, ora ci copiano”

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano, ha espresso critiche nei confronti del governo siciliano per l’introduzione del Reddito di povertà, una misura di sostegno economico destinata alle famiglie in difficoltà. Secondo la parlamentare, il provvedimento ricalcherebbe iniziative già proposte dal M5s, nonostante le precedenti opposizioni da parte del centrodestra.

“Il centrodestra finalmente si rende conto che in Sicilia le fasce più deboli sono in grande difficoltà. Il Reddito di povertà varato dal governo regionale si inserisce in una politica di sostegno che il Movimento Cinquestelle ha ideato e promosso, nonostante le forti contestazioni subite in passato” ha dichiarato Marano.

La deputata ha poi criticato i tempi di approvazione della misura, sottolineando come l’intervento sarebbe dovuto arrivare prima per mitigare le conseguenze dell’inflazione e della crisi economica sulle famiglie siciliane. “Si tratta di un provvedimento tardivo, adottato da un governo che ci ha abituati a interventi di breve durata e privi di una strategia a lungo termine” ha aggiunto.

Marano ha infine sollecitato l’esecutivo regionale a trasformare il Reddito di povertà in un intervento strutturale, evitando che rimanga una misura limitata nel tempo. “Se l’intenzione è davvero quella di aiutare i siciliani, il governo è ancora in tempo per renderlo stabile. Non può trattarsi di una risposta emergenziale, perché la povertà non è un fenomeno transitorio” ha concluso.

