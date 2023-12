Incidente stradale ad una anziana coppia tra Acquedolci e San Fratello

Una coppia anziana residente nel centro montano è stata coinvolta in un incidente autonomo questa mattina sulla strada statale 289 tra Acquedolci e San Fratello. La loro Fiat Panda è finita fuori strada all’altezza di contrada Mascherino, precipitando in un terreno sottostante. Fortunatamente, alcuni passanti hanno prontamente allertato i soccorsi, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello sono intervenuti sul posto.

I soccorritori si sono calati nel burrone per estrarre i due coniugi dall’auto. Nonostante l’incidente, sembra che i due occupanti del veicolo non abbiano riportato gravi ferite. Tuttavia, per precauzione, sono stati trasferiti al pronto soccorso per le cure del caso grazie all’intervento dei sanitari del 118.

Una pattuglia dei Carabinieri è stata presente per eseguire i rilievi di rito sull’incidente.

