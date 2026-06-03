Tindari ospita la finale del progetto “La Sicilia che racconta”

Si svolgerà domani, giovedì 4 giugno, a partire dalle ore 16, nel Parco archeologico di Parco archeologico di Tindari, la manifestazione conclusiva del progetto “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori!”, promosso dalla Regione Siciliana e rivolto agli istituti scolastici della provincia di Messina.

Nel corso dell’iniziativa, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani consegnerà i riconoscimenti agli autori dei migliori elaborati letterari realizzati dalle studentesse e dagli studenti che hanno preso parte al percorso educativo.

Alla cerimonia prenderanno parte anche l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Filippo Serra, il sindaco di Patti Gioacchino Natoli e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina Leon Zingales. Saranno inoltre presenti i dirigenti scolastici e gli studenti appartenenti alla rete composta da 27 istituti del territorio messinese, coordinata dall’Istituto comprensivo di Torregrotta.

Il programma prevede esibizioni e attività curate dalle scuole aderenti al progetto. Interverranno inoltre la scrittrice Nadia Terranova, che terrà una lectio magistralis dedicata allo Stretto di Messina, e il fumettista Lelio Bonaccorso, autore dell’opera “Peppino Impastato: un giullare contro la mafia”. La conduzione dell’evento sarà affidata a Tonino Battaglia, mentre la chiusura della manifestazione sarà affidata all’esibizione del cantautore e direttore artistico dell’iniziativa Mario Incudine.

Il progetto è stato finanziato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale con uno stanziamento di 300 mila euro destinato alle scuole statali siciliane per attività dedicate alla lettura e alla scrittura creativa nell’anno scolastico 2025-2026, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della letteratura e del patrimonio culturale e linguistico dell’Isola.

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