Recruiting Day UniMe 2025, chiuso il ciclo con l’Area umanistica

Si è concluso oggi il Recruiting Day 2025 dedicato all’Area umanistica, economica e giuridica dell’Università di Messina, ultimo appuntamento del ciclo di incontri promosso per favorire il contatto diretto tra studenti, laureati e imprese. L’iniziativa, ospitata dal Dipartimento di Economia e organizzata in collaborazione con Giurisprudenza, SCIPOG, DiCAM e COSPECS, ha registrato la partecipazione di oltre 350 giovani, impegnati in più di mille colloqui con rappresentanti di 36 aziende, alla ricerca di circa 80 profili professionali.

La formula adottata quest’anno ha previsto un’articolazione per aree disciplinari, con precedenti appuntamenti a maggio dedicati ai settori dell’Ingegneria, delle Scienze della Vita e dell’Area STEM. Tale impostazione ha consentito di approfondire le esigenze formative e professionali dei partecipanti, in un percorso di orientamento strutturato secondo le specificità dei singoli ambiti.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il prorettore al Diritto allo Studio Antonino Germanà, i direttori di dipartimento Gustavo Barresi, Alessandro Morelli e Giuseppe Ucciardello, la delegata Cinzia Ingratoci, il delegato ai Rapporti con le imprese Giuseppe Ioppolo, il vicepresidente di Sicindustria Messina Giuseppe Lupò e il direttore del Centro per l’Impiego Giacomo De Francesco.

«Questo appuntamento – ha dichiarato il prof. Antonino Germanà – rappresenta il terzo e ultimo evento di reclutamento dell’anno, dedicato alle Scienze Sociali. Quasi quaranta imprese hanno incontrato i nostri giovani per agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro. I risultati delle edizioni precedenti sono stati positivi, con numerosi inserimenti a tempo indeterminato. L’iniziativa contribuisce anche a rafforzare il legame tra offerta formativa e territorio, aumentando il tasso di placement e l’attrattività dei corsi di studio». Le aziende partecipanti hanno espresso valutazioni favorevoli e l’intenzione di aderire alle prossime edizioni.

👁 Articolo letto 171 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.