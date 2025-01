Iniziato il progetto dipendenze patologiche al Liceo di Patti

Presso il Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti, nell’aula magna del plesso di Acquafico, ha preso il via questa mattina il progetto denominato “Prevenzione delle Dipendenze Patologiche”. L’iniziativa è curata dalla Dott.ssa Merendino Adelaide, psicologa, psicoterapeuta e collaboratrice di diversi enti pubblici, tra cui l’ASP di Messina, il Distretto Socio Sanitario di Patti e varie istituzioni scolastiche. La Dott.ssa Merendino ricopre anche il ruolo di esperta del Tribunale di Sorveglianza di Messina e di consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Patti.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Istituto scolastico, la Rete Civica della Salute e l’Associazione Unipromos, e rientra nel protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2021 con l’Ufficio Scolastico Regionale. Tale iniziativa si propone di sensibilizzare gli studenti sull’educazione civica, con un’attenzione particolare al tema della salute come bene comune. Destinatari del percorso sono gli alunni delle classi seconde di tutti gli indirizzi scolastici: Classico, Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane e Linguistico.

Il programma prevede tre incontri che si concluderanno nel marzo 2025. Durante il primo appuntamento, la Dott.ssa Merendino ha delineato un quadro generale delle dipendenze patologiche, illustrandone caratteristiche, tipologie, fattori di rischio e conseguenze. L’incontro ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente con domande e interventi.

Sono stati inoltre anticipati i temi che verranno approfonditi nei prossimi appuntamenti, previsti per febbraio e marzo.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo della Dirigente scolastica, Prof.ssa Lollo Marinella, che ha aderito per il terzo anno consecutivo alle iniziative proposte dalla Rete Civica della Salute e Unipromos. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Prof.ssa Allocca Elisa, referente dell’Istituto, e a Marisa Briguglio, coordinatrice provinciale di Messina per la Rete Civica della Salute. Anche Rosaria Campo, referente Unipromos e distrettuale per la Rete Civica, è stata lodata per il suo impegno, così come i docenti e gli studenti che hanno preso parte agli incontri.

