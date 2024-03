Marchio De.Co. a Messina: valorizzazione tradizioni locali

Il Comune di Messina ha istituito un comitato tecnico comunale dedicato alla valutazione delle eccellenze gastronomiche locali e alla concessione del marchio De.Co. (Denominazione Comunale) a prodotti tipici del territorio. Questo comitato, composto da sette membri, è incaricato di valutare la rilevanza culturale, enogastronomica, etnoantropologica e produttiva dei prodotti proposti.

Il sindaco Federico Basile ha annunciato la nomina dei membri del comitato tecnico scientifico, che includono esperti dei settori agroalimentare, gastronomico, commerciale, artigianale, artistico e delle tradizioni locali, oltre a rappresentanti associativi e istituzionali. Gli incarichi sono stati assegnati seguendo un avviso pubblico e un bando di selezione.

Secondo il sindaco Basile, questa nomina segna la conclusione di un processo avviato nel 2019 con l’approvazione del regolamento De.Co. da parte del Consiglio comunale. Questo regolamento mira a promuovere e valorizzare le tradizioni e le eccellenze locali attraverso iniziative strategiche.

Basile sottolinea l’importanza della Denominazione Comunale come strumento di identificazione e promozione dei prodotti tipici del territorio, garantendo un legame stretto tra la qualità del prodotto e il suo contesto di origine. Il marchio De.Co. non solo certifica l’origine e la tradizione locale di un prodotto, ma è anche un’opportunità per valorizzare le risorse del territorio e promuovere il turismo locale in modo sostenibile.

