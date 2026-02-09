Santo Mancuso vince la categoria Professionisti a Cioccolami

Si è conclusa a Milazzo, in provincia di Messina, la manifestazione “Cioccolami”, promossa dalla FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. L’evento, articolato su tre giornate, ha coinvolto operatori del settore e istituti di formazione alberghiera, confermandosi come momento di confronto e valorizzazione delle competenze professionali.

Ai lavori hanno preso parte il presidente della Federazione, Matteo Cutolo, il vicepresidente Ciro Chiummo, il componente della squadra nazionale Nicolas Vella e il responsabile nazionale Grandi Lievitati Fabio Albanesi. I rappresentanti FIPGC hanno presieduto e coordinato le attività della giuria nei due concorsi previsti, uno riservato agli istituti alberghieri e l’altro dedicato ai professionisti del settore.

Al termine delle valutazioni, per la categoria Professionisti, il primo posto è stato assegnato a Santo Mancuso di Falcone, membro dell’Equipe Eccellenze Italiane FIPGC. Per la sezione rivolta agli istituti alberghieri, il riconoscimento è andato a Valeria Ruzzo, studentessa dell’IIS “Antonello” di Messina.

L’organizzazione dell’iniziativa ha visto il coinvolgimento diretto della delegazione FIPGC di Messina. In particolare, la Federazione ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal delegato provinciale Filippo Nici e dall’organizzatrice dell’evento, l’associata Titti Scolaro, per la gestione complessiva della manifestazione e per il coordinamento delle attività logistiche e operative che hanno accompagnato lo svolgimento delle tre giornate.

👁 Articolo letto 280 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.