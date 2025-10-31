“Nutriamo il futuro”: educazione alimentare nelle scuole siciliane

Promuovere l’introduzione dell’educazione alimentare e della figura del dietista nelle scuole siciliane è l’obiettivo del disegno di legge presentato all’Assemblea Regionale Siciliana e al centro dell’incontro “Nutriamo il futuro”, organizzato dalla deputata del Partito Democratico Ersilia Saverino, prima firmataria del testo. L’evento, tenutosi stamane, ha richiamato oltre seicento partecipanti provenienti da varie aree della Sicilia, tra rappresentanti istituzionali, amministratori locali e cittadini.

Nel suo intervento di apertura Saverino ha ringraziato i relatori per i contributi forniti su “ricerca, sanità pubblica e politica”, sottolineando la necessità di “un confronto ampio su un tema che riguarda la salute e il futuro delle nuove generazioni”. La parlamentare ha spiegato che il disegno di legge mira a “favorire l’inserimento dell’educazione alimentare e del dietista scolastico nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”, in un’ottica di prevenzione e promozione della salute.

Tra i relatori, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, ha evidenziato che “lo spreco alimentare è un problema globale che va affrontato con consapevolezza”. Il professore emerito Riccardo Vigneri ha richiamato l’attenzione sui rischi legati a “un’alimentazione ricca di calorie ma povera di nutrienti”, mentre il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha ricordato che “l’obesità infantile rappresenta un’emergenza da contrastare con politiche concrete”.

La senatrice Simona Malpezzi ha rimarcato la carenza di prevenzione in Italia, aggiungendo che “molte famiglie non sono in grado di distinguere tra cibo sano e alimenti dannosi”. Il direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asp di Catania, Elena Alonzo, ha proposto “una sinergia tra scuola e sanità per un approccio integrato”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche l’on. Antonello Cracolici, che ha parlato di “politica al servizio della comunità”, e il deputato europeo Giuseppe Lupo, secondo cui “l’educazione alimentare deve partire dai banchi di scuola”.

