Siracusano, avvio prossimo dei lavori per il Ponte sullo Stretto

Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, ha definito imminente l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina, dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. Secondo la esponente politica, entro poche settimane verranno allestiti i primi cantieri.

«Mercoledì sarà una giornata straordinaria», ha detto Siracusano, riferendosi al passaggio formale che consentirà di concretizzare l’avvio dell’opera. Ha sottolineato che il collegamento rappresenterà un’eccezione nell’ingegneria globale, realizzato con «le migliori eccellenze del Paese» e impiegando migliaia di operai, tecnici e professionisti.

L’intervento, ha continuato, non si limiterà a unire le due sponde dello Stretto, ma servirà a collegare «storicamente la Sicilia all’Europa», con ricadute attese su occupazione, sviluppo economico, turismo e attrazione di investimenti. Siracusano ha definito il progetto come il segnale di una rinascita dell’Italia in chiave infrastrutturale, un passo “che osa” e “costruisce”.

Il riferimento al Mezzogiorno come «cuore pulsante del Mediterraneo» evidenzia l’ambizione strategica collegata all’opera, che viene presentata come svolta territoriale e simbolo nazionale.

