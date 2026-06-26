Pistone ai domiciliari, le accuse partono dalla denuncia del 2024

L’indagine che ha portato all’arresto del sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, trae origine da una denuncia presentata il 20 aprile 2024 dall’allora sindaca Tania Venuto. Nel suo esposto, Venuto ha richiamato il clima vissuto durante la competizione elettorale del 2019, quando venne eletta con un margine di poche decine di voti, descrivendo una situazione caratterizzata da «una paura diffusa, un clima di paura e tensione». Secondo quanto riferito, Pistone avrebbe esercitato una costante pressione nella ricerca di sostegno elettorale, circostanza che la denunciante ha collegato al presunto appoggio della criminalità organizzata barcellonese.

Sulla base della segnalazione, i Carabinieri, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Messina, hanno avviato un’articolata attività investigativa, sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese video e acquisizione di documentazione.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli elementi raccolti delineano un presunto sistema di scambio elettorale politico-mafioso e di corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato agli arresti domiciliari di Pistone e dei fratelli Angelo e Benedetto Bonaffini, ritenuti dagli investigatori vicini al gruppo dei “Barcellonesi”. Contestualmente risultano indagati a piede libero Giuseppe Squadrito, 51 anni, segretario dell’Ufficio elettorale 7 del Comune di Spadafora, e Salvatore Fagnani, 66 anni, vicesegretario comunale.

Nell’ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Messina, Salvatore Pugliese, viene richiamato un presunto «accordo» tra Pistone e i fratelli Bonaffini, che sarebbe stato raggiunto in prossimità delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Per l’accusa, tale intesa avrebbe alterato la regolarità della consultazione elettorale mediante la promessa di utilità amministrative. Il sindaco, attualmente sospeso dall’incarico, sarà interrogato mercoledì prossimo a Palazzo Piacentini. Il difensore, avvocato Salvatore Silvestro, ha dichiarato che «sarà offerta una ricostruzione corretta dei fatti». Nel collegio difensivo figura anche l’avvocato Antonio Roberti.

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