Messina saluta il Professore Squadrito, maestro e guida

La comunità accademica della città di Messina è addolorata per la perdita del Professore Francesco Squadrito, una figura di spicco nell’ambito della Farmacologia e della ricerca scientifica. La rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari, ha espresso il cordoglio di tutta l’istituzione per la scomparsa prematura del Professore, descrivendolo come uno dei maestri più illustri dell’ateneo.

Il Professore Squadrito, ordinario di Farmacologia presso l’Università di Messina e direttore dell’Uos di Tossicologia clinica dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino”, ha lasciato un’impronta significativa non solo nel mondo accademico, ma anche nella politica cittadina. Ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di assessore all’Ambiente e alla Sanità nella giunta Genovese negli anni 2000.

La rettrice Spatari ha sottolineato l’importanza della figura del Professore Squadrito nel panorama nazionale e internazionale della ricerca scientifica, evidenziando le numerose pubblicazioni nel campo della farmacologia clinica e sperimentale, in particolare nell’area della farmacologia cardiovascolare.

Oltre alla sua attività accademica, il Professore ha contribuito attivamente alla formazione degli studenti, coordinando corsi di laurea e specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica presso l’Università di Messina.

Ha anche svolto un ruolo significativo nel progetto sanitario regionale della Regione Sicilia e nell’ambito sociale, dirigendo l’Avis locale e provinciale.

I funerali del Professore Squadrito si terranno lunedì 1° aprile alle ore 11:30 presso il Duomo di Messina.

