“Twinkling Christmas” a Palermo: la Polizia regala sorrisi

In occasione delle festività natalizie, la Polizia di Stato a Palermo si è impegnata in numerose iniziative di solidarietà. L’obiettivo rimane quello di portare gioia e sostegno alle comunità meno fortunate del territorio.

L’evento principale, intitolato “Twinkling Christmas,” si è svolto presso il teatro “Al Massimo” di Palermo. Qui, numerosi artisti hanno intrattenuto i bambini con spettacoli e personaggi Disney. All’esterno del teatro, piazza Verdi è stata adornata con gazebo espositivi “Polizia di Stato,” dove sono stati offerti spuntini e doni ai partecipanti.

In un gesto toccante, i campioni del mondo Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta, insieme ad Andrea Copparoni, hanno reso speciale l’evento. La Polizia di Palermo ha consegnato doni e gadget istituzionali ai bambini ricoverati negli ospedali della città.

La sezione Polizia Stradale ha visitato il reparto pediatrico dell’Ospedale dei Bambini portando doni e allegria. Babbo Natale è arrivato in grande stile, scortato dalla Polizia di Stato su slitta trainata dalle moto, consegnando regali e offrendo uno spettacolo di magia.

Anche la Polizia Ferroviaria di Palermo ha partecipato all’azione benefica. Con un pullman della Polizia, due classi primarie cittadine hanno visitato la stazione ferroviaria, imparando i valori della legalità. Babbo Natale ha aiutato i bambini ad addobbare un albero speciale, simbolo di sicurezza ferroviaria.

La solidarietà dei bambini è stata premiata con gadget del Progetto “Train… to be cool.” L’albero rimarrà in stazione per le festività, promuovendo il tema della sicurezza tra i viaggiatori. La Polizia Ferroviaria ha anche distribuito doni e generi alimentari alle famiglie bisognose del quartiere Ballarò.

L’evento “La solidarietà dei ferrovieri” è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione “Pellegrino della Terra” ONLUS, offrendo un pranzo a famiglie del quartiere. I bambini hanno affrontato il tema della legalità attraverso giochi e disegni.

La Polfer, sempre vicina alla comunità, ha dimostrato il significato del motto “esserci sempre” riscaldando i cuori dei più bisognosi in questo periodo natalizio.

© Riproduzione riservata.