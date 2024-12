Lions Club Patti: Convegno sull’Intelligenza Artificiale e Umana

di Maria Cristina Miragliotta – Il Lions Club di Patti ha organizzato un convegno intitolato “Intelligenza artificiale e intelligenza umana: una convivenza possibile?”, all’interno del tema nazionale 2024/2025 “Lionismo 5.0 Intelligenza artificiale tra opportunità e rischi”. L’incontro, tenutosi in modalità videoconferenza, è stato aperto dalla presidente Claudia Portera e moderato da Agata Spampinato Siracusa, socia del Lions Club Women for a Changing World.

Antonio Scaffidi Domianello, presidente del Lions Club di Patti, ha introdotto i lavori portando i suoi saluti e sottolineando l’importanza dell’evento. Scaffidi ha evidenziato come l’intelligenza artificiale abbia migliorato conoscenze in campi quali letteratura, medicina e giustizia, ma ha anche avvertito sui rischi di confusione tra realtà virtuale e reale, con possibili fenomeni dissociativi. Ha inoltre segnalato l’aumento di truffe, proponendo rimedi normativi e invitando a valorizzare l’intelligenza umana.

Il convegno ha visto l’intervento del Sac. Prof. Alberto Carrara, decano della facoltà di filosofia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e direttore del gruppo di ricerca Neurobioetica di Roma. Carrara ha descritto come l’I.A. possa riprodurre emozioni umane in umanoidi attraverso espressioni facciali. Successivamente, il Prof. Giacomo Cavalca, ricercatore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, ha illustrato l’utilizzo dell’I.A. per integrare dati genomici ed epigenomici, fornendo nuove prospettive sulle malattie con eziologia sconosciuta, come l’Alzheimer.

Salvatore D’Angelo, dirigente medico del servizio di psichiatria di Sant’Agata di Militello, ha analizzato i contributi dell’I.A. nella salute mentale, soprattutto per stress, ansia e nevrosi, evidenziandone anche l’uso per automatizzare compiti amministrativi.

Mariella Sciammetta, Past President del Consiglio dei Governatori, ha concluso i lavori, ringraziando i partecipanti e sottolineando l’importanza del dibattito.

