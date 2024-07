Nuovo finanziamento di 13 milioni per l’impianto rifiuti Kalat Ambiente

L’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, ha annunciato che il governo regionale si impegnerà a risolvere la situazione dell’impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti gestito da Kalat Ambiente a Grammichele. La struttura, situata nella provincia di Catania, nella zona del Calatino, è stata seriamente danneggiata tre anni fa a causa di un incendio, compromettendone la funzionalità.

Di Mauro ha dichiarato: «Abbiamo individuato una soluzione operativa attraverso un nuovo finanziamento di circa 13 milioni con fondi Poc, che dovrebbe consentire alla società di gestione di avviare gli interventi per una piena ripresa produttiva dell’impianto e, quindi, del servizio». Questo nuovo finanziamento permetterà a Kalat Ambiente di intraprendere le necessarie operazioni di ricostruzione e di tornare alla piena operatività, garantendo la gestione efficiente della selezione dei rifiuti nella zona.

Il governo Schifani sta dimostrando particolare attenzione anche al futuro del personale attualmente in cassa integrazione. «Il governo ha a cuore anche il futuro del personale attualmente in cassa integrazione, per il quale cercheremo di individuare una soluzione che garantisca la continuità occupazionale», ha aggiunto Di Mauro. Questo sforzo mira a preservare i posti di lavoro e a sostenere i lavoratori coinvolti, fornendo loro sicurezza e stabilità economica durante la fase di transizione.

La ricostruzione dell’impianto di Grammichele rappresenta una priorità per il governo regionale, che intende ripristinare un servizio essenziale per la comunità locale, migliorando al contempo l’efficienza nella gestione dei rifiuti. La riattivazione della struttura è cruciale per assicurare una gestione efficace della frazione secca dei rifiuti nella provincia di Catania, contribuendo alla sostenibilità ambientale della regione.

