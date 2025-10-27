Abusi su minore, Codacons Donna al fianco della vittima

Il Codacons Donna rende noto che si costituirà parte offesa nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Palermo, relativo al caso di presunti abusi sessuali ai danni di una minore all’interno del contesto familiare. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Monreale, sono state avviate in seguito alla segnalazione effettuata dalla bambina tramite il Telefono Azzurro. L’intervento dei militari ha portato all’arresto di una coppia convivente, rispettivamente di 30 e 44 anni, accusata di atti sessuali con minorenne.

L’associazione sottolinea l’importanza del gesto compiuto dalla piccola, che ha interrotto una situazione di violenza attraverso la richiesta diretta di aiuto. «Una bambina ha avuto la forza di denunciare ciò che stava vivendo», dichiara l’avvocata Federica Prestidonato, presidente di Codacons Donna. «Riteniamo necessario sostenere il suo percorso e garantire che sia assicurata piena tutela nel corso dell’iter giudiziario».

Sul piano dell’assistenza, la Dott.ssa Emilia Grasso, Direttrice del Dipartimento Nazionale Affari Sociali del Codacons, evidenzia l’urgenza di attivare interventi mirati. «È fondamentale un percorso di supporto psicologico e sociale che aiuti la minore a recuperare fiducia e sicurezza», afferma.

L’associazione propone inoltre la creazione di una task force stabile, formata da rappresentanti istituzionali, servizi sociali e forze dell’ordine, con il compito di coordinare gli interventi in situazioni analoghe.

