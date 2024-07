Incidente sulla A20 vicino Brolo, tre persone ferite di cui una grave

Nella tarda mattinata, un incidente autonomo si è verificato sulla A20 Palermo-Messina, vicino allo svincolo di Brolo. Un Suv Range Rover è finito fuori strada, ribaltandosi ai margini della carreggiata per ragioni ancora da chiarire. L’incidente ha coinvolto tre persone a bordo del veicolo, tutte rimaste ferite. Tra loro, una persona ha riportato ferite gravi, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto urgente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre di soccorso. La Polizia stradale di Sant’Agata Militello ha gestito le operazioni, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e facilitare il recupero del veicolo ribaltato. Le ambulanze del 118 hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, stabilizzandoli prima del trasporto verso l’ospedale più vicino. Inoltre, i mezzi del pronto intervento autostradale sono stati mobilitati per gestire la viabilità e ripristinare la sicurezza della carreggiata.

La dinamica esatta dell’incidente resta ancora da determinare, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause che hanno portato il Suv a perdere il controllo e uscire di strada.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti, in particolare del passeggero che ha richiesto l’elisoccorso.

Le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità sono proseguite per diverse ore, causando rallentamenti e disagi al traffico in entrambe le direzioni.

