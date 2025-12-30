Consultorio e Guardia medica Capo d’Orlando, il Consiglio scrive all’ASP

Un’azione istituzionale condivisa è stata avviata dal Consiglio comunale di Capo d’Orlando per contrastare la riduzione dei servizi sanitari sul territorio. Una nota urgente è stata indirizzata ai vertici dell’ASP 5 di Messina a tutela del Consultorio familiare e della Guardia medica. Il documento reca la firma del sindaco, del presidente del Consiglio e di tutti i capigruppo consiliari.

L’iniziativa trae origine dalla proposta del gruppo consiliare CambiAmo Capo, che ha raccolto le segnalazioni delle organizzazioni sindacali e di numerosi cittadini. La richiesta è stata quindi condivisa dall’intera amministrazione comunale e da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio, incluse maggioranza, minoranza e indipendenti, con l’obiettivo di rafforzarne il peso istituzionale.

Pur essendo prevista la protocollazione formale dell’atto nel primo giorno utile successivo alle festività, il direttore generale dell’ASP, Giuseppe Cucci, era stato già informato dal sindaco Ingrillì in merito alla situazione e alla posizione unitaria assunta dal Consiglio comunale.

Il capogruppo di CambiAmo Capo, Renato Carlo Mangano, ha dichiarato: «Abbiamo ritenuto necessario promuovere questa iniziativa dopo il confronto con i sindacati, perché il rischio di chiusura del Consultorio e i disservizi della Guardia medica incidono sul diritto alla salute di tutta la comunità. Presentarsi uniti davanti all’ASP e alla Regione è l’unica strada per ottenere risposte».

Nella nota si sollecitano interventi immediati per garantire la continuità del servizio di ginecologia presso il Consultorio, evitare scoperture nei turni di continuità assistenziale e convocare un’audizione istituzionale con la direzione dell’ASP per discutere il futuro della medicina territoriale nei Nebrodi. L’amministrazione auspica un coinvolgimento dell’assessore regionale Faraoni a tutela dei livelli essenziali di assistenza.

👁 Articolo letto 279 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.