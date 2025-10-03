San Filippo del Mela primo Comune con il sistema HG-Aura

San Filippo del Mela è il primo Comune italiano ad adottare un sistema avanzato di monitoraggio urbano basato sull’intelligenza artificiale. La piattaforma HG-Aura, sviluppata dalla società messinese SmartMe, introduce un modello tecnologico che integra sensori ottici e ambientali collocati in punti strategici del territorio, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e la tutela ambientale.

Gli apparati consentono la rilevazione in tempo reale del traffico, la sorveglianza di aree sensibili e il controllo di situazioni a rischio. Otto dispositivi sono stati installati lungo il torrente Floripotema, spesso interessato da scarichi abusivi e soggetto a interventi di bonifica, per monitorare i varchi e ridurre i rischi di alluvioni e dissesti idrogeologici. Altri strumenti riguardano la regolazione del traffico in prossimità dello svincolo autostradale e la misurazione dei dati atmosferici nell’area del centro commerciale La Rotonda.

«Si tratta di una tecnologia capace di monitorare, apprendere e anticipare gli eventi – spiega Angelo Zaia, responsabile di SmartMe –. L’apprendimento progressivo permette di condurre analisi predittive basate su simulazioni e di fornire risposte mirate».

Il sindaco Giovanni Pino sottolinea come l’iniziativa rappresenti una prima nazionale: «Gli apparati previsti saranno undici, di cui otto destinati al monitoraggio ambientale, due al controllo del traffico e una stazione per i dati atmosferici».

HG-Aura utilizza modelli basati su agenti, Deep Learning e Large Language Model, con capacità di individuare anomalie che spaziano dall’abbandono dei rifiuti agli assembramenti non autorizzati. Le informazioni vengono trasmesse tramite reti LoRa ed LTE, con ridotti costi di gestione e nel rispetto della normativa sulla privacy.

Una Control Room dotata di mappe interattive e motore di ricerca semantico consente un’analisi rapida dei dati, mentre l’interfaccia conversazionale permette agli operatori di ottenere informazioni immediate in linguaggio naturale. Dopo la sperimentazione in Sicilia, il progetto sarà esteso ad altre città europee, tra Regno Unito e Germania.

