Nuova Tari, rincari dopo l’aumento dei costi di gestione

L’incremento dei costi del servizio di igiene urbana si rifletterà anche quest’anno sulla Tari, con rincari che interesseranno una parte dei contribuenti. Il Piano economico-finanziario relativo alla gestione dei rifiuti sarà esaminato oggi dalla Commissione Bilancio e successivamente approderà all’esame del Consiglio comunale.

Il documento evidenzia un aumento della spesa complessiva destinata alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, che passa dai 63 milioni di euro del 2025 agli attuali 69 milioni, con un incremento di circa 6 milioni. Si tratta di una crescita che si inserisce in un trend già consolidato negli ultimi anni, ma che nell’ultima annualità ha registrato un’accelerazione più marcata.

Secondo quanto spiegato dall’assessora ai Tributi, Laura Castelli, l’aumento deriva da fattori esterni non comprimibili. «L’aumento dei costi è dovuto a tre fattori che appaiono incomprimibili ed esogeni», ha dichiarato. Tra le principali voci figura l’adeguamento del contratto nazionale dei dipendenti della società partecipata che gestisce il servizio, con un aggravio di circa 2,5 milioni di euro l’anno e una spesa per il personale salita da 27 a quasi 30 milioni.

A incidere sono anche i maggiori costi operativi, in particolare quelli legati ai carburanti. A questi si aggiunge la cessazione dei contributi regionali che, nell’ultimo triennio, avevano garantito al Comune complessivamente 6 milioni di euro per sostenere gli oneri del trasferimento dei rifiuti fuori dalla Sicilia.

L’impatto sulle utenze domestiche sarà differenziato, ma nel complesso è previsto un aumento medio della Tari pari al 9% per le famiglie. L’incremento segue un periodo durante il quale le tariffe erano state ridotte, consentendo a Messina di collocarsi tra le città metropolitane italiane con una delle imposizioni più contenute.

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