NAS Catania, chiuso stabilimento di carni per gravi irregolarità

Un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania ha portato alla chiusura di uno stabilimento di trasformazione, sezionamento e preparazione di prodotti a base di carne nel capoluogo etneo, a seguito di gravi irregolarità riscontrate durante un controllo ispettivo. L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai rischi per la salute pubblica.

Nel corso dell’ispezione, i militari del NAS hanno proceduto al sequestro probatorio di circa 350 chilogrammi di prodotti alimentari, nello specifico 320 chilogrammi di frattaglie, tra visceri e interiora, e 30 litri di sangue suino. Gli alimenti risultavano privi di qualsiasi elemento utile alla rintracciabilità e conservati in condizioni non idonee. Secondo quanto accertato, il materiale era sottoposto a decongelamento all’interno di bacinelle contenenti acqua mantenuta a temperatura ambiente, modalità ritenuta incompatibile con le norme igienico-sanitarie vigenti.

Il valore commerciale complessivo dei prodotti sequestrati è stato stimato in circa 5.000 euro. Gli alimenti, secondo quanto rilevato, sarebbero stati destinati alla preparazione del cosiddetto sanguinaccio, piatto tradizionale della cucina siciliana ottenuto mediante l’utilizzo del budello del maiale, riempito di sangue e successivamente cotto nei tradizionali “quarari”.

A conclusione dell’attività, i Carabinieri del NAS, con il supporto di personale dell’Arma territoriale e dell’Azienda sanitaria provinciale competente, hanno disposto la sospensione immediata dell’intera attività produttiva. Il provvedimento è stato adottato per le gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate, in un contesto già interessato da una precedente ordinanza di chiusura. Il titolare dello stabilimento è stato segnalato alle Autorità giudiziaria, amministrativa e sanitaria competenti.

👁 Articolo letto 347 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.