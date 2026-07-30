Prorogata l’ordinanza sulla Statale 113 tra Gliaca e Gioiosa Marea

Proseguirà fino al 7 agosto il senso unico alternato lungo la Strada Statale 113 nel tratto compreso tra il chilometro 92+000 e il chilometro 92+400, tra Gliaca di Piraino e Gioiosa Marea. Lo ha reso noto Anas, confermando la proroga dell’ordinanza che disciplina la circolazione mediante impianto semaforico per consentire l’esecuzione degli interventi in corso.

Nel frattempo, il confronto avviato dalle amministrazioni comunali di Gioiosa Marea e Piraino con Anas ha portato a un’intesa in vista del provvedimento che entrerà in vigore dopo il 7 agosto. La nuova ordinanza prevederà infatti il transito dei pulmini con massa complessiva inferiore a sei tonnellate, consentendo così il mantenimento dei collegamenti con il trasporto pubblico tra Gioiosa Marea, Brolo e Patti.

«Siamo consapevoli dei disagi che i lavori a ridosso della Statale provocano ai cittadini, ai lavoratori e alle attività del territorio», dichiarano i sindaci di Gioiosa Marea e Piraino, Giusi La Galia e Salvatore Cipriano. «Ringraziamo la ditta Magistro per la disponibilità dimostrata nel garantire un collegamento tra Gioiosa Marea, Patti e Brolo in considerazione dei limiti che verranno imposti dalla prossima ordinanza. Manteniamo un confronto costante con Anas affinché si possa tornare quanto prima alla piena normalità e in sicurezza».

Sulla vicenda interviene anche l’assessore Giosuè Guardina, che conferma il costante monitoraggio dell’evoluzione della situazione. «Continuiamo a monitorare costantemente gli sviluppi e a sollecitare ogni intervento utile per ridurre al minimo i disagi, nella consapevolezza dell’importanza strategica che la Statale 113 riveste per la mobilità del nostro comprensorio. Allo stesso modo, come sempre, informiamo tempestivamente la cittadinanza sugli aggiornamenti».

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