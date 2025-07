Condizioni meteo in Sicilia, alta pressione assicura stabilità e sole

Un campo di alta pressione interessa la regione, assicurando condizioni stabili e soleggiate su tutto il territorio meridionale. Sulla fascia tirrenica, ionica e meridionale, così come sull’Appennino e nelle aree interne, si registrano “cieli sereni o poco nuvolosi” per l’intera giornata. I venti, inizialmente “deboli dai quadranti sud occidentali”, ruotano gradualmente verso nord-est, con intensità in attenuazione. Lo zero termico si attesta attorno ai 4.500 metri. In mare, il Tirreno presenta uno stato da poco mosso a mosso, il Canale di Sicilia risulta mosso.

Nel pomeriggio di domenica 13 luglio, un rapido impulso instabile interesserà il Tirreno, senza tuttavia estendersi oltre i margini della medio-bassa Calabria e della Sicilia, dove le condizioni permarranno “stabili e perlopiù soleggiate”. Successivamente, la rimonta dell’anticiclone rinnoverà una fase di tempo asciutto e sereno su tutte le regioni meridionali, confermando la prevalenza di tempo stabile anche nei giorni a seguire. – Fonte 3Bmeteo.

