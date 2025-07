Operazione “Capinera”, 8 arresti per traffico di cocaina e crack a Catania

Nella mattinata odierna oltre cento Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia” e dai militari di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto indagati. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale, accusa gli arrestati di detenzione e vendita di cocaina e crack nonché di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’operazione, battezzata “Capinera”, è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa tra febbraio e giugno 2024 attraverso intercettazioni, pedinamenti e servizi di osservazione. Gli inquirenti hanno ricostruito i canali di approvvigionamento e il modus operandi del gruppo, che smerciava le dosi al dettaglio in una “piazza di spaccio” nel quartiere di Librino.

Particolarmente significativo il ruolo di un uomo ristretto agli arresti domiciliari, che aveva trasformato la propria abitazione in un vero “supermercato della droga”, gestendo ordini e distribuzione senza doversi allontanare. Nel medesimo procedimento sono coinvolti altri sette indagati per i quali il GIP ha disposto l’interrogatorio preventivo ex art. 291 1‑quater c.p.p., al fine di definire le posizioni e raccogliere ulteriori elementi probatori.

👁 Articolo letto 456 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.