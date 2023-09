Taormina: Fiorello in visita all’Ospedale San Vincenzo

Il celebre showman Rosario Fiorello ha effettuato una visita al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, parte del prestigioso complesso ospedaliero Mediterraneo Bambino Gesù. L’occasione principale della sua presenza è stata la visita alla mamma di Fiorello, attualmente ricoverata nel reparto di Ortopedia. Tuttavia, il generoso artista non ha tralasciato l’importante momento di salutare gli amici e il personale del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica, che è diretto dal rinomato cardiochirurgo Sasha Agati.

Ciò che rende questa visita ancora più significativa è la difficile situazione che il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo Bambino Gesù sta affrontando. Si sta prospettando la possibilità di una chiusura definitiva entro la fine dell’anno, e Rosario Fiorello si è distinto per il suo costante impegno nel sensibilizzare le autorità competenti riguardo a questa minaccia.

Senza indulgere in enfasi, Fiorello ha sottolineato l’importanza della situazione con la frase: “Chi ha orecchie per intendere intenda.” Questo non è stato il suo primo intervento in difesa del reparto, dimostrando il suo profondo legame con l’ospedale e la comunità locale.

© Riproduzione riservata.