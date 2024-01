Rissa al centro di Partinico, tre giovani denunciati

Nel cuore della notte, i Carabinieri della Compagnia di Partinico sono intervenuti con tempestività in risposta a una segnalazione di una rissa nel centro del paese. Tre giovani individui si sono scontrati nei pressi di una panetteria, scatenando una violenta altercazione. Tuttavia, grazie alla prontezza di un cittadino nel chiamare il 112 e all’efficace intervento della pattuglia, la situazione è stata sedata, evitando conseguenze più gravi.

Uno dei tre uomini coinvolti ha subito lesioni al volto, ma queste sono state valutate come guaribili entro sette giorni, dopo le cure mediche ricevute presso il pronto soccorso locale. In seguito a questo incidente, i tre individui sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per il reato di rissa.

© Riproduzione riservata.