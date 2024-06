Anziano trovato cadavere in hotel a Sant’Alessio, probabili cause naturali

Un anziano è stato rinvenuto privo di vita all’interno di un albergo situato a Sant’Alessio Siculo. La scoperta è stata fatta dal personale della struttura ricettiva, il quale ha immediatamente allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i Carabinieri per effettuare i primi accertamenti.

Le indagini preliminari hanno rivelato che la vittima era un turista di origine straniera. Gli inquirenti hanno subito avviato le procedure standard per verificare le circostanze del decesso. Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri, sembra non vi siano dubbi riguardo alla natura del decesso, attribuito a cause naturali.

