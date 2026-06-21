Salute mentale Barcellona-Patti, Fials denuncia carenza di infermieri

La carenza di personale infermieristico all’interno dell’Unità operativa complessa Modulo Salute Mentale Barcellona-Patti è al centro di una segnalazione inviata dalla Fials ai vertici dell’Azienda sanitaria. La comunicazione, indirizzata alla direzione generale, amministrativa e sanitaria, oltre che ai responsabili delle Risorse umane, delle Professioni sanitarie e del Dipartimento di Salute Mentale, evidenzia possibili criticità organizzative e assistenziali legate all’attuale situazione degli organici.

Secondo quanto riportato dalla sigla sindacale, il numero degli infermieri in servizio risulterebbe inferiore rispetto alla dotazione prevista. A questa situazione si aggiungerebbero ulteriori riduzioni dovute ad assenze per infortunio, congedi e limitazioni lavorative, con possibili effetti sulla regolare erogazione delle attività assistenziali nelle strutture che fanno capo al modulo di Salute Mentale.

Nella nota, la Fials richiama l’attenzione anche sulle condizioni di lavoro del personale attualmente impiegato. “Particolare preoccupazione desta il rischio che il personale attualmente in servizio sia sottoposto a carichi di lavoro non più sostenibili”, si legge nel documento, che richiama possibili conseguenze sul piano dello stress lavoro-correlato, della sicurezza degli operatori e della qualità delle prestazioni sanitarie.

Il sindacato sottolinea inoltre la necessità di garantire il rispetto delle ferie e dei riposi previsti dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale, evidenziando che tali diritti non dovrebbero essere sacrificati per compensare carenze strutturali di organico.

Per questo motivo la Fials ha richiesto dati aggiornati sulla dotazione organica delle singole strutture, sul personale effettivamente in servizio e sulle unità assenti a qualsiasi titolo. Sono state inoltre chieste informazioni sulle misure programmate per assicurare la continuità assistenziale durante il periodo estivo, sulle risorse disponibili per straordinari e prestazioni aggiuntive e sulle eventuali procedure di mobilità interna.

La nota, firmata dal segretario territoriale Natale Munafò, sollecita l’adozione di interventi immediati, compreso il ricorso alla mobilità interna e all’assunzione di personale a tempo determinato attraverso le graduatorie vigenti.

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