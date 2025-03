Netta affermazione del Messina Volley contro la Golden Volley

Il Messina Volley ha ottenuto una netta vittoria casalinga contro la Golden Volley Aci Catena, imponendosi per 3-0 nel confronto valido per la 19ª giornata del Campionato di Serie C femminile. L’incontro, svoltosi al “PalaRescifina”, ha visto le peloritane, seconde in classifica, gestire con ordine le fasi difensive sotto la direzione del libero Silvana Natoli e finalizzare con efficacia in attacco grazie alla regia del capitano Michela Laganà.

Le etnee, attualmente quarte, si sono dimostrate avversarie determinate, mettendo in difficoltà le padrone di casa soprattutto nel primo set. Dopo un iniziale vantaggio del Messina (4-1), la squadra allenata da Mario Tomasello ha ribaltato il punteggio con Chiara Beninato e Clelia Spina. Giulia Ardita ha firmato il massimo vantaggio ospite (10-15), ma le giallo-blu hanno reagito, riequilibrando il parziale sul 18-18 grazie a Marika Arena. Il finale è stato combattuto, con Gloria Scimone decisiva per il 25-23 conclusivo.

Nel secondo set, dopo un equilibrio iniziale, le messinesi hanno allungato con i contributi di Arena, Biancuzzo e Mondello, chiudendo il parziale 25-19. Il terzo set si è mantenuto bilanciato fino all’8 pari, poi un break guidato da Mondello e Laganà ha segnato l’allungo decisivo. Scimone ha messo a terra il punto finale per il 25-18. Al termine dell’incontro, il tecnico Trimarchi ha evidenziato la crescita delle sue atlete: “Sapevamo che questo mese sarebbe stato decisivo”. Tomasello ha invece sottolineato i limiti della sua formazione: “Abbiamo sbagliato troppo, specie al servizio”. L’incontro è stato diretto dagli arbitri Leonardi e De Gaetano.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁