Asp Messina, Nicola Gambardella è il nuovo responsabile Rems Cta Naso

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha designato il nuovo dirigente alla guida dell’Unità operativa semplice dipartimentale “Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza” (Rems) – Comunità Terapeutica Assistita (Cta) di Naso. L’incarico è stato assegnato al dottor Nicola Gambardella, psichiatra, dottore di ricerca in neuroscienze e criminologo, con una solida esperienza maturata sia in ambito nazionale che internazionale.

La nomina è stata formalizzata dalla Direzione Strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. La struttura di Naso, collocata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale, accoglie pazienti provenienti da tutta la Sicilia ed è una delle due sedi regionali previste per la gestione di soggetti autori di reato affetti da patologie psichiatriche, secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria dell’Assessorato regionale alla Salute. L’altra Rems si trova a Caltagirone.

Il dottor Gambardella ha maturato esperienze in strutture psichiatriche sia in Germania che in diverse sedi italiane, tra cui Palermo e vari presidi dell’Asp di Messina, come il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale Sirina di Taormina, il Centro di salute mentale di Messina Sud e quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Dal 2022 ricopriva l’incarico di vicedirettore della Rems/Cta di Naso.

Commentando l’incarico, ha dichiarato: “Intendo esprimere il mio ringraziamento alla Direzione Strategica dell’Asp di Messina per questo incarico, che conferma l’attenzione dei vertici aziendali per il settore della salute mentale, i pazienti e le loro famiglie”.

