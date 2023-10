Gioiosa Marea e la settimana della Protezione Civile con “Io Non Rischio”

di Maria Cristina Miragliotta – Si è svolta oggi, 13 ottobre, in piazza Cavour a Gioiosa Marea la manifestazione “Io non rischio” in coincidenza della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile nell’ambito della quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nasce per sensibilizzare i cittadini alla cultura della prevenzione.

Alla manifestazione era presente S. E. il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, che ha voluto così manifestare la sua vicinanza ad un territorio particolarmente colpito dagli incendi dei mesi estivi.

Il Prefetto ha incontrato durante la mattinata gli alunni dell’I. C. Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea comprendenti i plessi scolastici ricadenti nei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino, e ha spiegato loro l’importanza di conoscere i rischi naturali ma soprattutto le azioni e i comportamenti da adottare per ridurne gli effetti e non mettere a rischio la proprio incolumità e quella degli altri.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, che insieme alla Giunta e al Consiglio Comunale, ha accolto il Prefetto e i tanti Sindaci del territorio che sono intervenuti, sottolineando l’importanza della sinergica collaborazione instauratasi fra le varie forze istituzionali, la scuola e le associazioni presenti sul territorio.

Nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, poi, per promuovere la campagna di comunicazione “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” l’Associazione Rangers International sarà sabato 14 ottobre in Piazza Mercato a Gioiosa Marea e domenica 15 ottobre in Piazza Tonnara a San Giorgio per incontrare la cittadinanza e incentivare la cultura della prevenzione.

