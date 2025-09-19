Nebrosport protagonista al Tindari Rally 2025

Il Tindari Rally, in programma il 20 e 21 settembre 2025, riporterà lo spettacolo dei motori sulle strade dei Nebrodi. Per la Nebrosport si tratta di una competizione di rilievo, considerata una vera e propria gara di casa, che vedrà la scuderia santangiolese schierare nove equipaggi.

Tra i protagonisti più attesi figura il presidente Carmelo Galipò, affiancato da Antonino Marino sulla Skoda Fabia RS Rally2-R5. Reduce dal nono posto assoluto al Rally di Caltanissetta, Galipò è attualmente leader nel Trofeo Over 55 e condivide la prima posizione nel Trofeo Pirelli. «Arriviamo al Tindari consapevoli del peso di questa gara per la stagione», ha dichiarato il driver.

Il rally segnerà anche il ritorno di Marco Palazzolo, con Mirko Lo Piano su Lancia Y di classe Rally4. Dopo l’ultima apparizione al Rally dei Nebrodi 2024, l’equipaggio rientra con l’obiettivo di vivere la competizione come un momento di passione e divertimento.

Giuseppe Leonte sarà invece al via con Francesco Vercelli su Peugeot 208 R2B, intenzionato a riscattarsi dopo le difficoltà incontrate nelle ultime prove. In classe A7 correrà Tullio Danzì, navigato da Andrea Adamo, su Renault Clio Williams, mentre nella stessa vettura ma in diversa categoria parteciperà Roberto Giuttari insieme a Giuseppe Miragliotta.

Grande curiosità per il ritorno di Kevin Schepis, che avrà come copilota la compagna Giovanna Perna al debutto. Il duo sarà in gara con una Citroën C2 RS Plus 1600.

In classe N2 la Nebrosport presenterà due equipaggi: Mattia Tirintino con Davide La Mancusa e Leo Pagana con Federico Lapoli, entrambi su Peugeot 106 Rally. Completa la formazione Santo Fallo con Michele Barberi su Fiat 500 Sporting RS 1.15 Plus. – Foto Fabio Marchello.

