Controlli a Catania: sanzioni per 20mila euro in un bar-pizzeria

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nelle attività commerciali della costa catanese, particolarmente frequentate durante la stagione estiva. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura di Catania hanno effettuato un accertamento in un bar-pizzeria situato all’interno di un villaggio residenziale della Playa, riscontrando gravi irregolarità.

L’attività, secondo quanto emerso, era condotta senza le necessarie autorizzazioni e operava come bar, ristorante, panineria, pizzeria e sala giochi. Gli agenti hanno constatato la mancanza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che ha comportato una sanzione di 5.000 euro, e l’assenza di autorizzazione sanitaria, per la quale è stata applicata una multa di 3.000 euro. Ulteriori contestazioni hanno riguardato la mancanza della licenza per sala pubblica da gioco, con sanzione di 1.000 euro, e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel corso delle verifiche è stato individuato un apparecchio elettronico da gioco installato senza alcuna autorizzazione. Il dispositivo è stato sequestrato e al titolare è stata comminata un’ulteriore sanzione di 10.000 euro, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’assenza della tabella dei giochi proibiti. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Complessivamente, le sanzioni amministrative hanno raggiunto l’importo di 20.000 euro. L’attività della Squadra Amministrativa è stata orientata a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e a prevenire forme di gioco irregolare, con particolare attenzione alla tutela degli avventori più giovani.

