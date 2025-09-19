L’équipe di Palmeri esegue intervento salvavita a Taormina

Un intervento di chirurgia oncologica particolarmente complesso è stato eseguito all’ospedale di Taormina su un paziente di 87 anni affetto da un tumore di grandi dimensioni al volto e al collo. L’operazione, condotta dall’équipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale diretta dalla dottoressa Serenella Palmeri, ha richiesto il coinvolgimento della struttura anestesiologica guidata dal dottore Giacomo Filoni e del personale infermieristico.

«Il paziente – ha spiegato la dottoressa Palmeri – mi ha chiesto di salvargli la vita, perché non riusciva più a sopportare il dolore. In altre strutture era stato giudicato inoperabile per la rapida crescita della massa e le condizioni generali compromesse». Dopo un’attenta valutazione, l’équipe ha deciso di procedere, nonostante la vicinanza della neoplasia a strutture delicate come carotide, giugulare interna e nervi.

L’intervento è stato portato a termine con successo, comprendendo anche un lembo ricostruttivo con il muscolo gran pettorale e un innesto cutaneo prelevato dall’inguine per chiudere l’ampia resezione. Il decorso post-operatorio è stato lungo e complesso, ma il paziente si è ripreso ed è oggi in buone condizioni. «Ho provato una grande emozione – ha aggiunto Palmeri – nel rivederlo perfettamente guarito».

La specialista ha sottolineato come negli ultimi mesi siano stati trattati numerosi casi analoghi, soprattutto tumori della regione parotidea, con ricostruzioni complesse attraverso lembi muscolari e innesti cutanei. «In sala operatoria – ha concluso – la collaborazione con anestesisti e infermieri è sempre totale e indispensabile».

La Direzione Strategica dell’ASP di Messina, composta da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha espresso «il più sentito plauso per l’intervento salvavita realizzato a Taormina, elogiando la professionalità della dottoressa Palmeri e della sua équipe».

