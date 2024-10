Sanzione e sospensione per cantiere irregolare nella galleria Rocca

Nella giornata di ieri, il Distaccamento della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello ha effettuato controlli mirati sui cantieri presenti lungo la tratta autostradale A20 Messina-Palermo. Durante le verifiche, è stato individuato un cantiere irregolare nella galleria artificiale Rocca, in direzione Messina, dove è presente un doppio senso di circolazione a causa di lavori in corso. Gli agenti hanno riscontrato che la segnaletica temporanea, fondamentale per la sicurezza, era posizionata in modo difforme rispetto agli schemi previsti dal decreto ministeriale in materia.

L’illecito amministrativo è stato prontamente accertato e ha portato all’applicazione di una sanzione amministrativa di 1.732,00 euro. Inoltre, le attività del cantiere sono state sospese immediatamente fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità degli automobilisti e dei lavoratori.

Questi interventi rientrano nelle attività di monitoraggio che la Polizia Stradale di Messina porta avanti nell’ambito del Protocollo d’intesa firmato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture. Il protocollo prevede verifiche costanti sulla corretta apposizione della segnaletica stradale, con particolare attenzione ai cantieri in ambito autostradale. L’obiettivo è migliorare i livelli di sicurezza sia per i lavoratori impiegati nei cantieri, sia per gli utenti che transitano lungo queste tratte stradali.

